Przed policją uciekł na maszt telefoniczny. W domu miał narkotyki

34-letni mieszkaniec powiatu monieckiego wspiął się na maszt telefonii komórkowej, co zmusiło świadków zdarzenia do wezwania służb. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, po długich negocjacjach przekonali go do zejścia. Następnie został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala.