Porozumienie ws. Morza Czarnego. Jest komentarz Ukrainy

Porozumienia zawiera także klauzulę zezwalającą Ukrainie na "korzystanie z prawa do samoobrony". "Ważne! Strona ukraińska podkreśla, że każdy ruch rosyjskich okrętów wojskowych poza wschodnią część Morza Czarnego będzie uważany za naruszenie zobowiązania do zapewnienia bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. W takim przypadku Ukraina będzie miała pełne prawo do korzystania z prawa do samoobrony" - przekazał.