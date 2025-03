Koniec śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej? Jest możliwy termin

Prokurator Krzysztof Schwartz z Prokuratury Krajowej w rozmowie z PAP ujawnił, że do końca maja ma zostać przetłumaczona całościowa opinia międzynarodowego zespołu biegłych dotycząca katastrofy smoleńskiej. - Zakładamy, że śledztwo uda się zakończyć jeszcze w 2025 r. - dodał Schwartz.

Opinia międzynarodowego zespołu biegłych, która wpłynęła we wrześniu 2024 r., jest bardzo obszerna i zawiera materiały w formie papierowej oraz elektronicznej. - Całościową opinię, która wpłynęła w zeszłym roku, przekazaliśmy tłumaczom - poinformował Schwartz. Tłumaczenie miało być gotowe do końca marca, ale termin przedłużono do końca maja z powodu skomplikowanego języka i specjalistycznego słownictwa.