Budka mówi o "błędzie" ws. Wrzosek. "Można było postąpić inaczej"

Europoseł KO Borys Budka zgodził się ze zdaniem prof. Andrzeja Zolla, że wyznaczenie prokurator Ewy Wrzosek do sprawy "Dwóch Wież" było błędem. - Mimo całej mojej sympatii do pani prokurator (...), to jednak w tej sprawie można było postąpić inaczej - mówił w Polsat News polityk.

Temat nagłej śmierci długoletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Barbary Skrzypek nadal wywołuje wiele kontrowersji. Kobieta zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację w TV Republika, szef PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę, 12 marca, przesłuchiwali ją w śledztwie ws. spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Prokurator Wrzosek popełniła błąd? "Nie byłoby teraz wątpliwości"

Prof. Andrzej Zoll stwierdził, że łączenie przez polityków śmierci Skrzypek z działalnością prokuratury "jest fatalne". - Przeżyliśmy to już raz, ale w większej skali - w 2010 roku (nawiązanie do katastrofy smoleńskiej - red.) i budujemy znów awanturę polityczną bez dowodów. Wtedy też nie było dowodów i doszliśmy do tego, że mamy dziurę w społeczeństwie - powiedział.

Na pytanie od jednej z prawicowych stacji telewizyjnych, "czy polityczne zaangażowanie pani Wrzosek go nie razi", prof. Zoll przekazał, że gdyby był szefem pani Wrzosek albo na jej miejscu, to nie występowałby w tej sprawie, "ponieważ potem mogą pojawić się właśnie tego typu podejrzenia". - Uważam, że to jest błąd, moim zdaniem nie powinna była przyjmować tej sprawy - podkreślił.

Budka zgadza się z prof. Zollem

Europoseł Borys Budka w Polsacie News był pytany o te słowa. Podkreślił, że prof. Andrzej Zoll jest dla niego autorytetem. - Rozumiem jego zastrzeżenia, jeżeli chodzi o pewne kwestie procesowe, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór prokuratora w tej sprawie - mówił.

W programie był także dopytywany, czy również uważa, że powołanie do sprawy "Dwóch Wież" prok. Ewy Wrzosek było błędem. - Tak, uważam, mimo całej mojej sympatii zawodowej, bo wiem, jak dobrym prokuratorem jest pani Ewa Wrzosek, jak profesjonalnym prokuratorem jest, to jednak w tej sprawie można było postąpić inaczej. Tylko czasy, w których to politycy wyznaczali prokuratorów, się skończyły, z momentem odejścia Zbigniewa Ziobry - odparł Budka.

