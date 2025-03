Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ ponagla Stany Zjednoczone do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Maria Zacharowa nawiązała w ten sposób do warunku Władimira Putina koniecznego do ewentualnego wprowadzenia zawieszenia broni.