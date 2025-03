- Będziemy mieli zawieszenie broni w wielu obszarach. Jak dotąd wszystko to (negocjacje - red.) idą bardzo dobrze - powiedział Trump, zaznaczając, że sytuacja jest skomplikowana.

Wskazano, że Trump i Putin zgodzili się co do tego, że "droga do pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym, a także od negocjacji technicznych dotyczących wdrożenia morskiego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju".