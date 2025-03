- Każde negocjacje to szansa na zakończenie wojny - oświadczył Zełenski. Ocenił jednocześnie, że " Rosjanie nie są jeszcze gotowi do zakończenia wojny ".

Niedługo po rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono we wtorek wieczorem alarm . Słychać było wybuchy oraz wystrzały działek przeciwlotniczych.

Dziennikarze pytali Zełenskiego m.in. o to, czy Ukraina ma jakieś "czerwone linie" w potencjalnych rozmowach z Rosją. - Czerwoną linią jest dla nas uznanie okupowanych terytoriów Ukrainy za należące do Rosji. Nie zgodzimy się na to - odparł.