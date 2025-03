Bodnar skierował pismo do Metsoli. Opisał zachowanie Ozdoby

W piątkowym komunikacie Prokuratury Krajowej rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że Adam Bodnar skierował dzisiaj pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli w sprawie wydarzenia z 17 marca 2025 r. z udziałem europosła Jacka Ozdoby.

W środę TVP opublikowała nagranie zarejestrowane w poniedziałek, na którym Jacek Ozdoba wraz z kilkoma innymi politykami PiS mówi o prokurator Ewie Wrzosek. Wśród innych obelg skierowanych do Wrzosek, stwierdził on m.in., że "ją pchnie". Zapytany potem przez prokurator, czy chciał ją pobić, tłumaczył, że jego słowa były reakcją na potencjalne prowokacje wobec Jarosława Kaczyńskiego.

"Europarlamentarzysta zobowiązany jest do zachowania jak najwyższych standardów, zarówno podczas prac parlamentarnych, jak i w sytuacjach z tą działalnością niezwiązanych" - dodano.

Ozdoba nie przeprosi. Zapytaliśmy go o skandaliczne słowa

Ozdoba nie przeprosi. Zapytaliśmy go o skandaliczne słowa

W załączonym do komunikatu piśmie Bodnar opisuje przebieg sytuacji, informując o "budzącym zastrzeżenia etyczne zachowaniu posła Jacka Ozdoby, który w sposób obraźliwy i niegodny komentował fakt pojawienia się prokurator Ewy Wrzosek na zorganizowanej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, w której prokurator wykonuje obowiązki służbowe, manifestacji zorganizowanej w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek".

"Zdarzenie to miało wymiar publiczny, a pan Jacek Ozdoba stwierdził, iż nie widzi podstaw do przeproszenia prokurator Ewy Wrzosek" - dodał Bodnar, który załączył też w piśmie odnośniki do nagrania.