"Zdolni do wszystkiego". Komentują zachowanie Ozdoby

Poseł PiS Jacek Ozdoba znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym mówi o prokurator Ewie Wrzosek, zapowiadając, że "ją pchnie". Na jego słowa odpowiedział wówczas m.in. Marek Suski, który stwierdził: "Nie no, ale delikatnie. Żeby się nie przewróciła". Chwilę potem Jan Kanthak nazywa ją jeszcze "socjopatką", na co wtóruje mu Ozdoba, mówiąc, że "jest psychiczna".

Po publikacji nagrania Ewa Wrzosek zapytała posła Ozdobę, czy chciał ją pobić. Ten we wpisie na platformie X stwierdził: "Po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę możliwość fizycznych prowokacji wobec Prezesa Kaczyńskiego. Byłem więc gotów stanąć w jego obronie. I o tym mówiłem".