Sanepid ostrzega. "Spożycie wiąże się z ryzykiem"

Państwowa Inspekcja Pracy wykryła obecność salmonelli w 1 z 5 próbek sezamu łuskanego marki SERENO, produkowanego przez VOG Polska dla sieci NETTO. Dotyczy to partii o numerze L250311V138, z datą minimalnej trwałości do 28 lutego 2026 r.

Zakażenie salmonellą prowadzi do salmonellozy, której objawy to gorączka, bóle brzucha, biegunka, nudności i wymioty. Symptomy te mogą utrzymywać się od jednego do dwóch dni, ale w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważniejszych powikłań.