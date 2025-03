Gorąco w Turcji. Wprowadzają kolejne zakazy

Według portalu Hurriyet Daily News protesty najprawdopodobniej będą kontynuowane co najmniej do 23 marca, gdy główna opozycyjna Republikańska Partia Ludowa ma zorganizować prawybory i wysunąć Imamoglu na kandydata na prezydenta kraju. Gdy w środę go zatrzymano, biuro gubernatora Stambułu ogłosiło czterodniowy zakaz zgromadzeń, "aby zapobiec prowokacyjnym działaniom". Mimo zakazu w środę i w czwartek tysiące osób uczestniczyły w protestach.