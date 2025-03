Dzieci zaalarmowały strażników. Mogło dojść do tragedii

Podczas porannego patrolu w okolicach wilanowskich szkół, dzieci podbiegły do strażników miejskich z alarmującym zgłoszeniem . Ostrzegły, że na skrzyżowaniu Ptysiowej i Przekornej wiszą zerwane przewody. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce, gdzie zastali splątane kable zwisające nad jezdnią i chodnikiem .

Strażnicy miejscy zabezpieczyli teren , aby nikt nie zaplątał się w zwisające przewody. Po dokładnym sprawdzeniu ustalili, że są to przewody światłowodowe, które nie stwarzały zagrożenia porażenia prądem, ale wymagały pilnej naprawy . Wezwali operatora sieci, a do czasu jego przyjazdu pomagali dzieciom, dorosłym oraz kierowcom bezpiecznie przejść przez miejsce awarii.

Na miejsce szybko dotarła ekipa techniczna, która przystąpiła do naprawy. "Czujność najmłodszych i szybka reakcja strażników zapobiegły zagrożeniu. Na szczęście incydent skończył się jedynie krótką przerwą w dostępie do internetu w okolicy" - podsumowali strażnicy miejscy. Przewody zostały naprawione, a strażnicy wrócili do swoich obowiązków.