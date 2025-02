Nielegalne wysypisko w centrum Warszawy. Stos śmieci rośnie

Mieszkańcy są zaniepokojeni, obawiając się, że sytuacja doprowadzi do pojawienia się szczurów i innych zagrożeń.

"Teren wygląda koszmarnie i trzeba go jak najszybciej doprowadzić do porządku" - opisuje reporter gazety, który wybrał się na miejsce.

Sprawa pozostaje nierozwiązana z kilku powodów. Po pierwsze Zarząd Oczyszczania Miasta nie jest odpowiedzialny za ten teren. - Ten plac ma innego zarządcę, który powinien dbać o porządek i go sprzątać. Jeśli zarządca uchyla się od obowiązku, to straż miejska może nałożyć na niego mandat, a nawet skierować sprawę do sądu. Mieszkańcy mogą zgłaszać zanieczyszczenia przez Miejskie Centrum Kontaktu 19115 - informuje Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie.