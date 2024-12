Zmiany wchodzą w 2025 roku. Nowe zasady segregacji śmieci

W nadchodzącym roku musimy dostosować się do nowych zasad dotyczących segregacji odpadów tekstylnych . Zgodnie z wprowadzanymi teraz przepisami, odzież, pościel i inne tekstylia nie będą mogły trafiać do pojemników na odpady zmieszane .

Tkaniny, bez względu na rodzaj użytych do ich produkcji surowców, dostarczane powinny być do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Teraz do takich składnic dowozi trzeba na własną rękę odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odpady remontowe i budowlane, opony, smary, oleje.