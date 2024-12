Cała mapa na czerwono. "Tendencja wzrostowa"

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże, jedynie krańce południowe i zachodnie kontynentu są w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem układu niżowego, którego główny ośrodek przemieszcza się znad Morza Północnego nad Danię. Z zachodu na wschód kraju napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

W niedzielę w kraju będzie zachmurzenie duże. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. W rejonie Sudetów możliwe sumy opadów od 10 do 15 mm, w tym przyrost pokrywy śnieżnej do 13 cm. Na zachodzie możliwe opady krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st.C, 3 st.C na wschodzie, około 5 st.C w centrum do 7 st.C, 8 st.C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, na południu porywy do 70 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do85 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach możliwe porywy do 110 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Polsce

21 grudnia 2024 r. był pierwszy dzień astronomicznej zimy. Temperatura powietrza nie osiągnęła rekordowej wartości w porównaniu do 30-letniej statystyki IMGW. Jednak, jak wskazuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska, jest tendencja do tego, że temperatura w tym okresie jest coraz wyższa.

W 2024 roku pierwszy dzień zimy astrologicznej rozpoczął się z temperaturą maksymalną od około 2 st. C na granicach wschodnich, 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie i nad samym morzem do 6 st. C, w rejonach podgórskich Karpat najzimniej. - Jest tendencja do tego, że temperatura jest coraz wyższa w okresie 21 grudnia, natomiast ten rok aktualnie nie wybija się spośród ostatnich dziesięciu lat - zaznaczyła ekspertka.

Rekordy temperatury

Synoptyczka poinformowała, że najcieplejszy początek zimy astrologicznej miał miejsce w 2019 r., temperatura maksymalna wynosiła wtedy od 7 st. C na Warmii i Mazurach do nawet 15 st. C w Małopolsce. Tamtego dnia najniższa temperatura jaką odnotowano to 2 st. C na północy kraju.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat 21 grudnia najniższą temperaturę odnotowano w 2009 r. Na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniosła zaledwie minus 14 st. C, natomiast rekordową temperaturę minimalną odnotowano na południowym wschodzie i wyniosła ona minus 22 st. C. 21 grudnia 2009 r. najwyższą temperaturą jaką odnotowano w kraju było minus 1 st. C w okolicach Dolnego Śląska.