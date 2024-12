Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie w Polsce pojawiła się prawdziwa zima. Jest najnowsza prognoza. Uwagę zwracają opady po Nowym Roku.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy znajduje się pod wpływem rozległych niżów z frontami atmosferycznymi. Jedynie na południu i zachodzie kontynentu pogodę kształtuje klin wyżu znad Atlantyku.

Polska jest pod wpływem zatoki z frontem okluzji, związanej z płytkim niżem nad Bałtykiem. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, z domieszką arktycznego.

Pogoda w Polsce do końca roku będzie łagodna, z wyjątkiem rejonów górskich. Modele synoptyczne przewidują, że prawdziwa zima nie nadejdzie, choć w części kraju w Wigilię mogą wystąpić niewielkie opady śniegu.

Od 25 do 26 grudnia nasz kraj znajdzie się pod wpływem wyżu barycznego, co przyniesie stabilizację pogody. Nocami i rano możliwe będą przymrozki. Śnieg pojawi się głównie w górach i rejonach podgórskich oraz południowym wschodzie. W ciągu dnia będzie raczej topnieć.

Szczegółowa prognoza pogody

Sobota, 21 grudnia

Minimalne temperatury w Polsce będą wahać się od -6 st. C na południu do 3 st. C na północnym zachodzie kraju. W centrum i na północnym wschodzie temperatura spadnie do około -1 st. C.

Niedziela, 22 grudnia

Temperatury minimalne się podniosą. W większości kraju wartości będą wynosić od -1 st. C na południu do 4 st. C na północy i północnym zachodzie. W centralnej części kraju temperatura utrzyma się na poziomie 0 st. C.

Poniedziałek, 23 grudnia

Widać ochłodzenie w zachodnich i południowych regionach Polski – temperatura spadnie do -3 st. C, a w rejonach górskich nawet do -5 st. C. Na północy temperatura wyniesie od -1 st. C do 2 st. C.

Wtorek, 24 grudnia – Wigilia

Minimalne temperatury będą zróżnicowane – od -6 st. C na południu do 1 st. C na północy kraju. W centrum i wschodnich regionach wartości będą wynosić od -1 st. C do 0 st. C.

Środa, 25 grudnia – Boże Narodzenie

Boże Narodzenie przyniesie lekkie ochłodzenie. Na południu i wschodzie kraju temperatury minimalne wyniosą od -4 st. C do -5 st. C. W centrum i na północy odnotujemy wartości w przedziale od -1 st. C do 1 st. C.

Czwartek, 26 grudnia

Po świętach nastąpi dalsze ochłodzenie, zwłaszcza na południu Polski, gdzie temperatury spadną do -5 st. C. W innych regionach kraju minimalne wartości będą w granicach od -2 st. C do -3 st. C.

Piątek, 27 grudnia

Na południu i zachodzie utrzymają się najniższe temperatury, dochodzące do -5 st. C. W pozostałej części Polski przewidywane wartości to od -3 st. C do -1 st. C.

Sobota, 28 grudnia

Prognoza wskazuje na stabilizację temperatur – minimalne wartości wyniosą od -4 st. C na południu do 0 st. C na północy kraju.

Niedziela, 29 grudnia

Minimalne temperatury utrzymają się na podobnym poziomie co w poprzednich dniach. Na południu wyniosą od -4 st. C do -5 st. C, a na północy i w centrum od -3 st. C do 1 st. C.

Poniedziałek, 30 grudnia

Końcówka miesiąca będzie chłodna. W całym kraju minimalne temperatury będą oscylować między -4 st. C a -1 st. C.

Przedzimie zamiast pełnej zimy

Sylwester i Nowy Rok przyniosą zmienne zachmurzenie, od rozpogodzeń po niskie chmury warstwowe. Miejscami mogą wystąpić opady śniegu, deszczu lub mżawki. Nocą temperatury spadną poniżej zera, a w dzień wzrosną do kilku stopni powyżej zera. Pokrywa śnieżna utrzyma się głównie w górach.

Po nowym roku do Polski nadciągną opady deszczu, miejscami intensywne.

