Kolejne rozmowy ws. zakończenia wojny. "Pojawiło się światełko w tunelu"

I jak przypomina, od rozmowy Trumpa z Putinem, Rosja i Ukraina nadal się atakują. - Deklaracje o możliwym zawieszeniu broni nadal pozostają jedynie w werbalnej strefie. W Arabii Saudyjskiej spodziewam się, że rosyjska delegacja będzie powtarzać swoje warunki zakończenia wojny. A więc też przejęcie kontroli politycznej nad Ukrainą, wcześniejsze wybory, demilitaryzację czy włączenie czterech obwodów ukraińskich do Federacji Rosyjskiej – wylicza Maciej Milczanowski. W jego ocenie, gdyby Kreml przedstawił jedynie ten ostatni warunek, przyznałby się do porażki w negocjacjach.

- Amerykanie, którzy opowiadali się wcześniej za spełnieniem tego warunku przez Ukrainę, zauważyli, że są inne, kolejne warunki, prawie niemożliwe do realizacji. A więc teraz wszystko zależy od Waszyngtonu. Biały Dom zaczyna rozumieć, że bez utwardzenia stanowiska negocjacyjnego, w ogóle nic nie osiągnie. Zaczyna to w końcu docierać do doradców i administracji Trumpa – podkreśla ekspert.

Milczanowski uważa, że jeżeli amerykańska strona będzie "grać na twardo" z Rosją, może to przybliżyć do zawieszenia broni.

Zwraca uwagę, że Putin po rozmowach Trumpem pokazał nie tylko ignorancję wobec Ameryki, ale i lekceważenie amerykańskiego prezydenta . - Godzinę później zaatakował Ukrainę rakietami balistycznymi. Pokazał tym samym, że za nic ma "ustalenia". Amerykanie musieli to widzieć i zrozumieć. A jeszcze bardziej symboliczne, było spóźnienie się rosyjskiego przywódcy na telefoniczną rozmowę. I publiczne, w świetle kamer drwienie z Trumpa. To musiało zaboleć amerykańskiego prezydenta – zauważa Milczanowski.

Po wtorkowej rozmowie między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem Waszyngton poinformował, że Putin odrzucił całkowite zawieszenie broni na 30 dni, zgadzając się jedynie na zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Z kolei Kreml przekazał, że Putin zażądał całkowitego zaprzestania pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Kijowa, nazywając to kluczowym warunkiem rozpoczęcia rozejmu. Trump jednak później zaprzeczył, by Putin podczas rozmowy telefonicznej domagał się całkowitego zaprzestania pomocy wojskowej i dostarczania informacji wywiadowczych Ukrainie.

W ocenie Jana Piekło, byłego ambasadora RP w Kijowie, nie ma co oczekiwać, że w następnym tygodniu dojdzie do jakiegoś wielkiego przełomu.

I jak podkreśla, dodatkowo Kreml okazuje lekceważenie Ukrainie, atakując ją po rozmowach Putina z Trumpem we wzmożony sposób. - Zresztą Kijów nie pozostaje dłużny i odpowiada, uderzając na terenie Rosji. To prowadzi do eskalacji konfliktu, a nie przybliża do zawieszenia broni – ocenia Piekło.