Donald Trump o rozmowach z Zełenskim i Putinem. "Bardzo dobre"

W oświadczeniu Białego Domu podano z kolei, że Trump zasugerował w rozmowie z Zełenskim, iż Stany Zjednoczone mogą przejąć ukraińskie elektrownie atomowe w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Prezydent USA obiecał też, że będzie współpracował z obiema stronami konfliktu , by uprowadzone na Ukrainie dzieci wróciły do domu. W komunikacie tym zapowiedziano, że zespoły dwóch stron spotkają się w Arabii Saudyjskiej, by "omówić rozszerzenie rozejmu na Morze Czarne", zmierzające do całkowitego zawieszenia broni.

- Moim celem jest połączenie tych dwóch krajów. Pracujemy nad zawieszeniem broni - kontynuował, podając też, że "w tej wojnie ginie co najmniej dwa tysiące ludzi tygodniowo, a on chce to powstrzymać". - Chcę również, aby Europa płaciła tyle samo co my, ponieważ nie byli w stanie tego zrobić za czasów Bidena, a Biden nigdy o to nie prosił, bo był rażąco niekompetentnym prezydentem - obwieścił Trump.