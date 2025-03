Rosyjski tankowiec z "floty cieni" pływał u wybrzeży Niemiec. Skonfiskowany

Magazyn "Spiegel" poinformował, że niemieckie służby celne skonfiskowały tankowiec Eventin, który dryfował u północnych wybrzeży kraju. Statek, pływający pod banderą Panamy, miał należeć do rosyjskiej "floty cieni". Na pokładzie znajdowało się około 100 tys. ton ropy naftowej o warto ści około 40 mln euro. "Spiegel" powołuje się na informacje od niemieckich służb bezpieczeństwa. Do przejęcia doszło w styczniu. Statek miał awarię zasilania i nie mógł dostać się do celu.