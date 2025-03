Nowa metoda kradzieży. Uwaga na pieniądze na koncie bankowym

Przestępcy rozpoczynają atak, wysyłając SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku . Wiadomości te zawierają linki do stron , które zachęcają do instalacji specjalnej aplikacji w wersji PWA, wyłudzającej dane logowania do bankowości elektronicznej.

Kolejne kroki to: namówienie do zainstalowania aplikacji i przekonanie ofiary do zmiany PIN-u karty płatniczej. Następnie ofiara ma włączyć NFC i przyłożyć kartę do telefonu. Program przesyła przestępcom kod PIN i potwierdza wykrycie karty.