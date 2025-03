"Ostatni taki dzień". Jaka będzie pogoda w niedzielę?

W nocy z soboty na niedzielę pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, które w południowej połowie kraju może wzrosnąć do dużego i całkowitego. Słabe opady deszczu mogą pojawić się okresami na południu kraju, natomiast wysoko w górach -deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Tam również prognozowany jest wiatr w porywach do 65 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura maksymalna od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, od 7 st. C do 9 st. C.