Tragiczne odkrycie pod Garwolinem. Ciało kobiety w studni sąsiada

Jak podaje "Fakt", mieszkańcy wsi wspominają Iwonę jako miłą i uśmiechniętą osobę. Kobieta mieszkała w Choinach od wielu lat, wychowując córki po śmierci męża. Pracowała w hucie szkła, do której dojeżdżała rowerem. Jej koleżanki z pracy wspominają ją jako osobę niekonfliktową i komunikatywną.

W Choinach krążą różne plotki na temat przyczyn tragedii. Niektórzy mieszkańcy sugerują, że samotność mogła mieć wpływ na to, co się stało. Inni wspominają o drobnych problemach w pracy, które mogły przyczynić się do tragedii. Jednak żadna z tych wersji nie została potwierdzona.