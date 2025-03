Zmiana pogody w Polsce. Co przyniesie nadchodzący front?

Po wielu dniach słonecznej pogody wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny. Przyniesie on wzrost zachmurzenia oraz niewielkie opady deszczu, które początkowo pojawią się na południu kraju. W ciągu dnia w większości regionów będzie jeszcze pogodnie, z temperaturami sięgającymi nawet 17 st. C na Opolszczyźnie.