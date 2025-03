NATO w Europie bez USA? "Musimy przygotować się na wszystkie opcje"

- Przy drugiej - bardziej realnej - nie jesteśmy w stanie wziąć całkowitej odpowiedzialności bez USA . Dlatego że europejski system obronny był budowany jako kompatybilny ze Stanami Zjednoczonymi. Umiejętności, technologie, sprzęt, transport - to wszystko miało się uzupełniać. Kiedy Waszyngton by się wycofał, Europa wszystkie zdolności musiałaby wybudować na nowo - ocenia prof. Boćkowski.

- Wojska europejskie? Być może tak się stanie. Pod warunkiem, że państwa europejskie natychmiast zwiększą liczebność sił zbrojnych i to drastycznie . Przypomnę tylko, że armie europejskie w ostatnim czasie z reguły zostały "pocięte", a ich struktury zminimalizowane. Żyliśmy bowiem w przekonaniu operacji pokojowych i nie przywiązywaliśmy uwagi do budowy zasobów, które byłyby wykorzystane na mobilizacyjne potrzeby. Wojna w Ukrainie wszystko odmieniła - mówi WP gen. Kraszewski.

- Jeśli źródła amerykańskich mediów twierdzą, że najbogatszy człowiek świata i najbliższy współpracownik Donalda Trumpa - Elon Musk - miał zapoznać się w Pentagonie z planami operacyjnymi na wypadek konfliktu zbrojnego z Pekinem, to uważam, że Trumpowi zależy, by odciągnąć Rosję od Chin . Po drugie, amerykański prezydent ewidentnie chce, żeby Europa się obudziła i wzięła ukraiński ciężar na siebie - twierdzi były wojskowy.

Według gen. Kraszewskiego wszystko wskazuje na to, że USA przygotowują się do starcia z Chinami o Tajwan . - I dla nich zaangażowanie w Europie jest mniej istotne - mówi.

- Rozumiem koncepcję budowania wspólnego systemu bezpieczeństwa w Europie, ale nie wierzę, że uda się to stworzyć bez Polski. Bez naszego kraju nie ma to kompletnie sensu. Chodzi o nasze zdolności bojowe, umiejętności, doświadczenie i wkład naszej armii w europejskie siły. Poza tym państwa nordyckie nie pójdą na to, że tylko one będą odpowiadały za Bałtyk - zauważa prof. Boćkowski.