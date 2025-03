Który kandydat prowadzi najlepszą kampanię? Polacy już ocenili

Z najnowszych sondaży wynika, że największym poparciem wyborców cieszą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, co oznacza, że to oni mają największe szanse jak na razie zmierzyć się ze sobą w II turze. W ostatnich tygodniach daje się jednak zauważyć rosnące poparcie dla Sławomira Mentzena (w dwóch sondażach wyprzedził Nawrockiego, w kolejnych zmniejsza do niego różnicę). Może to oznaczać, że to jednak on przejdzie do II tury.