Hołownia chce dopaść Mentzena. Już szykuje "haki". Znamy plan na kampanię

Często również podkreśla, że "niektórzy już szukają mebli, by urządzać się w Pałacu Prezydenckim, a dziś nie jest czas na meblowanie kancelarii, ale na to, żeby się bić".

W nieoficjalnych rozmowach ludzie Hołowni - on sam również - przekonują, że to więcej niż pewne, że Rosja będzie ingerować w kampanię prezydencką w Polsce. Kto miałby na tym skorzystać? Zdaniem Hołowni - Konfederacja. Czyli Sławomir Mentzen.

Kandydat Trzeciej Drogi uważa zresztą, że algorytmy w mediach społecznościowych promują Mentzena, a jego kampania finansowana jest z niejasnych źródeł. - Na razie nie mamy na to dowodów, ale zamierzamy otwarcie zadawać pytania o to, skąd Konfederacja i sam Mentzen mają tak ogromne pieniądze na swoje działania - mówi człowiek Hołowni.

Inny dodaje: - Mentzen zalewa Polskę banerami, billboardami, plakatami. Tego będą setki tysięcy. Skąd on ma na to kasę?

A Karol Nawrocki? - Ma kłopoty, z których się nie wyplącze, nie złapie drugiego oddechu. Nie ma tam paliwa, "materiału", nie ma tam charyzmy, choć z początku wydawało się, że to będzie mocny kandydat , Szymon z Rafałem nawet uważali, że ta "fizyczność" Nawrockiego jest w jakiś sposób atutem, ale to się rozmyło - opowiada człowiek z Polski 2050.

Celem Hołowni jest jednak przede wszystkim Mentzen. - On już nie będzie miał kolorowo. Wkrótce zaczną się interakcje, publiczne dyskusje, konfrontacje, również na jego wiecach. Nie będzie w stanie do końca kampanii uciekać na hulajnodze czy biegać za zakręt. My mu na to nie pozwolimy - twierdzi współpracownik kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta.