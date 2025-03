"Syndrom zaburzeń Trumpa". Republikanie pracują nad uznaniem schorzenia

Republikanie z Minnesoty chcą, by syndrom zaburzeń Trumpa (Trump Derangement Syndrome, TDS) został uznany za zaburzenie psychiczne. Jak podaje "Daily Mail", w parlamencie stanowym trwają prace nad ustawą, która miałaby sklasyfikować TDS jako rzeczywiste schorzenie. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem terminologii medycznej do celów politycznych, ale niektórzy lekarze popierają ten projekt.

Dr Carole Lieberman, cytowana przez "Daily Mail", twierdzi, że syndrom zaburzeń Trumpa to nie tylko żart, ale prawdziwe zjawisko psychologiczne. Jej zdaniem objawy, takie jak " skrajna złość, wrogie zachowanie i przesadne reakcje na wszystko, co związane z Trumpem", mogą być realnym problemem klinicznym. Lieberman zauważa, że niektórzy pacjenci reagują obsesyjnie na samo nazwisko prezydenta.

Dr Holly Ann Schiff, psychiatra z Connecticut, podchodzi do tego zagadnienia z dystansem, ale również zauważa pewne symptomy. - Jest mało prawdopodobne, aby samo wspomnienie nazwiska Trumpa wystarczyło, by ludzie stali się agresywni - twierdzi specjalistka. Dodaje, że to, co ludzie myślą o Trumpie i jego polityce, może prowadzić do agresji.