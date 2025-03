Co z porwanymi dziećmi z Ukrainy? Doradca Trumpa mówi o "zaufaniu"

Doradca prezydenta USA Mike Waltz w rozmowie z CBS News podkreślił, że powrót ukraińskich dzieci z Rosji to jeden z kroków budujących zaufanie między krajami. - Tego rodzaju działania są niezbędne, aby zbliżyć się do pokoju - zaznaczył Waltz. Wskazał również, że obecne rozmowy w Arabii Saudyjskiej mają na celu osiągnięcie zawieszenia broni na Morzu Czarnym, co pozwoliłoby na wznowienie handlu.