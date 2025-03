Wielkie złoża białego wodoru we Francji. Warte niemal 100 mld zł

Francuscy naukowcy, poszukując metanu, natrafili na ogromne złoże białego wodoru w Folschviller. To odkrycie może znacząco wpłynąć na globalny sektor energetyczny. Wartość złoża oszacowano na blisko 100 mld dolarów, co czyni je jednym z największych odkryć tego typu w Europie .

Biały wodór, w przeciwieństwie do szarego czy zielonego, nie wymaga przemysłowego przetwarzania, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. "Odpowiada to ponad połowie szarego wodoru produkowanego każdego roku na całym świecie, ale bez tak dużego wpływu na środowisko" - podaje portal euroweeklynews.com.