Alarm w RPA. Lotnictwo nie nadaje się do użytku

Decyzja o zakupie szwedzkich maszyn zapadła już w 1999 r. Ostatecznie stanęło na 26 egzemplarzach. Władze kraju postanowiły samodzielnie utrzymywać i serwisować Gripeny, co okazało się błędną decyzją. Szwedzi alarmowali wówczas, że w przypadku nowoczesnych samolotów same bieżące czynności serwisowe to za mało, aby w dłuższej perspektywie utrzymać ich zdolność do wykonywania zadań - jak się okazało, mieli rację. Zadanie bowiem przerosło lokalne możliwości.