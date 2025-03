Sąd UE podtrzymuje kary dla banków za kartel obligacji skarbowych

Sąd UE, będący częścią Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, podtrzymał decyzję Komisji Europejskiej o ukaraniu banków za stworzenie kartelu dotyczącego europejskich obligacji skarbowych. Wśród banków, które uczestniczyły w kartelu, znalazły się UBS, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America, Portigon (dawniej WestLB) i NatWest (dawniej Royal Bank of Scotland). Komisja Europejska nałożyła kary grzywny na Nomura, UBS i UniCredit o łącznej wysokości 371 mln euro.

Sąd UE stwierdził, że Komisja Europejska popełniła błędy przy ustalaniu grzywien dla banków Nomura i UniCredit. W przypadku Nomura Komisja odmówiła wykorzystania części danych przekazanych przez bank, co wpłynęło na wysokość grzywny. Dla UniCredit Sąd uznał, że bank przystąpił do kartelu 17 dni później, niż wynikało to z informacji Komisji. Te błędy doprowadziły do nieznacznego obniżenia grzywien dla obu banków.