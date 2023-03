Rosjanie w ten sposób porywają ukraińskie dzieci. Pięć scenariuszy

- Rosjanie robią absolutnie wszystko, aby dziecko nie wróciło do rodziny. Natychmiast zabierają dzieciom telefony i nie pozwalają na zgłaszanie miejsca pobytu. Odnalezienie dziecka jest bardzo trudne. Gdy tylko dowiemy się czegoś o miejscu pobytu dzieci, są one przenoszone do innej części Rosji. Dlatego zwróciliśmy tylko 307 dzieci z 16 000 - stwierdziła Gierasimczuk.