Co się dzieje z Kadyrowem? Sensacyjne informacje

Kadyrow nie był na przemówieniu Putina

Tym lekarzem ma być Yassin Ibrahim M. El-Shahat, ordynator oddziału zajmującego się chorobami nerek w szpitalu Burjeel w Abu Zabi. To lekarz z ponad 40-letnim doświadczeniem. Miał on przylecieć do Groznego, żeby leczyć Kadyrowa.