Młodzieżówka grupy Wagnera. Powiedział, że jest "dzieckiem bomby atomowej"

Aby dołączyć do klubu młodzieżowego, należy nawiązać kontakt przez portal społecznościowy, a następnie przynieść do klubu dowód tożsamości, dwa zdjęcia i CV. Potem należy czekać na decyzję o przyjęciu. Według portalu Bumaga kandydaci do wstąpienia do klubu są sprawdzani przez służby bezpieczeństwa Centrum Wagnera. Klub liczy już około 60 członków.