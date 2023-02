Kapitulacja wagnerowców. Cała wstecz Prigożyna

W ostatnich tygodniach grupa Wagnera ponosiła ogromne straty - informuje "The Wall Street Journal". Prigożyn uderzył w związku z tym w rosyjskie MON, co spotkało się z decyzją Kremla o wstrzymaniu rekrutacji nowych najemników z rosyjskich więzień i odcięciu formacji od dostaw amunicji. "Kucharz Putina" wprost zaatakował Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa - według niego rosyjski minister obrony i szef sztabu generalnego chcieli zniszczyć jego prywatną armię, co można "porównać do zdrady stanu".