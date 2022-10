Jest decyzja Putina. Dyktator reaguje na zniszczenie Mostu Krymskiego [RELACJA NA ŻYWO]

BBC zwraca uwagę, że na moście, który łączy rosyjski Kraj Krasnodarski z okupowanym Krymem, przynajmniej oficjalnie obowiązują zaostrzone kontrole bezpieczeństwa i każda ciężarówka jest sprawdzana. "Przy wjeździe na most znajdują się zestawy radiotechniczne ST-6035, które sprawdzają, czy w samochodach nie ma materiałów wybuchowych" - zaznaczono.

Rosyjska redakcja BBC w analizie poświęconej rosyjskiej logistyce wojskowej podkreśla, że Most Krymski jest ważną trasą dostaw rosyjskiego uzbrojenia na Krym i dalej na południe Ukrainy, jednak - nie jedyną. Oprócz mostu są jeszcze trasy morskie oraz lotnicze - do Symferopola i na lotnisko Belbek. Po zajęciu przez rosyjskie wojska południowych obwodów Ukrainy działa również trasa z Rostowa nad Donem przez "korytarz lądowy" Donieck - Melitopol w obwodzie zaporoskim, który prowadzi dalej do Nowej Kachowki i Chersonia.