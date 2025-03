Miał pomagać przy stanie wojennym. Premier Korei wraca do obowiązków

Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej uznał, że premier Han Duk So nie dopuścił się działań, które uzasadniałyby jego usunięcie z urzędu. Choć stwierdzono naruszenie konstytucji przez wstrzymanie nominacji kandydatów na sędziów Trybunału, uznano, że nie jest to wystarczający powód do impeachmentu.