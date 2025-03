"W interesie narodowym". Trump odbiera przeciwnikom dostęp do tajnych informacji

"Stwierdziłem, że nie leży już w interesie narodowym, aby następujące osoby miały dostęp do informacji niejawnych" - napisał Trump w notatce opublikowanej w piątek.

Odebranie Bidenowi dostępu do informacji niejawnych jest posunięciem typu "wet za wet". W 2021 roku to Biden odebrał Trumpowi poświadczenie bezpieczeństwa. Argumentował to posunięcie tym, że nie można mu ufać z powodu jego "nieobliczalnego zachowania".