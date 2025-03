Czwórka dzieci pozostawiona bez opieki. Rodzice byli kompletnie pijani

- Po kilku minutach do mieszkania przyszedł ojciec tych dzieci, potem matka. Ojciec miał zakrwawioną głowę, więc trafił do szpitala. Wcześniej poddano go badaniu na trzeźwość. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta miała ponad 2 promile - relacjonuje w rozmowie z Radiem Kraków Paweł Klimek z tarnowskiej policji.