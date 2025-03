Dyrektor CKE z prelekcją dla prywatnej firmy. Nauczyciele są w szoku

Nauczyciele, m.in. na facebookowej stronie "Protest z wykrzyknikiem", pytają, czy to właściwe, by szef państwowej instytucji wspierał płatne kursy . "Nie podejrzewamy, że dyrektor CKE zdradzi tajemnice arkusza. Ale wystarczająco kuriozalny jest udział szefa państwowej instytucji w promowaniu płatnych kursów" - piszą nauczyciele.

"A więc dyrektor CKE przychodzi na webinar do prywatnej firmy, która robi kasę na kursach do egzaminów organizowanych przez CKE. I z którą dotychczas Centralna walczyła o to, że bezprawnie twierdzi, że pracują dla niej "egzaminatorzy CKE". I tam na tej platformie 'opowie, co warto powtórzyć przed egzaminem'. Złoto dla platformy. Niesamowita wtopa urzędnika państwowego" - napisała w serwisie X.