Zginęli w tym samym miejscu, co ich syn. "Przeklęty" przejazd kolejowy

W piątek, 21 marca, w Rudzienicach (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragicznego wypadku. Antoni L. (78 l.) i jego żona Helena (75 l.) zginęli na przejeździe kolejowym, gdzie 11 lat wcześniej stracili syna Marcina. Mieszkańcy wsi nazywają to miejsce "przeklętym".

Antoni i Helena jechali swoim mitsubishi, które wjechało pod nadjeżdżający pociąg osobowy. Małżeństwo zginęło na miejscu. Mieszkańcy Rudzienic są wstrząśnięci. - Ten przejazd to przeklęte miejsce - mówią "Faktowi".

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Mieszkańcy spekulują, że mogły zawieść hamulce samochodu, co spowodowało, że auto stoczyło się na tory. Antoni L. niedawno opuścił szpital po pobycie na oddziale kardiologicznym, co mogło wpłynąć na jego zdolność do prowadzenia pojazdu.