Zły portret Trumpa? "Wolałbym nie mieć żadnego obrazu niż ten"

Sarah Boardman, artystka odpowiedzialna za portret, wcześniej malowała Baracka Obamę podczas jego prezydentury, co według Trumpa było udanym dziełem. - Wygląda wspaniale, ale ten mój jest naprawdę najgorszy - stwierdził Trump.

Trump twierdzi, że wielu mieszkańców Kolorado skontaktowało się z nim, aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu niekorzystnego portretu. - Są naprawdę wściekli! - powiedział Trump, dodając, że przemawia w ich imieniu do gubernatora Polisa, który według niego jest "bardzo słaby w kwestii walki z przestępczością". " Jared powinien się wstydzić! " - podsumował.

Portret został po raz pierwszy odsłonięty w 2019 r. podczas pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu. Nie jest jasne, co skłoniło go do wyrażenia niezadowolenia w mediach społecznościowych w niedzielę wieczorem.