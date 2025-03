Zdradził również, że gdy spotkał się z Putinem w Moskwie, ten podarował mu swój... portret. Miał być to prezent dla Donalda Trumpa. Witkoff usłyszał od Putina, że ten modlił się za Trumpa tuż po próbie zamachu.

Co jeszcze Witkoff powiedział o Ukrainie i Rosji w wywiadzie? Według wysłannika porozumienie o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym może wejść w życie już w przyszłym tygodniu.

Głównym problemem konfliktu i rozmów pokojowych jest status ukraińskich regionów , do których prawa rości sobie Rosja, oraz kwestia, czy społeczność międzynarodowa uzna je za część Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy: we wrześniu 2022 roku Rosja przeprowadziła pseudoreferendum w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim. Po przeliczeniu głosów "za" przystąpieniem do Rosji opowiedziało się odpowiednio od 98 do 87 proc. wyborców.