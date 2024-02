Kohut wyjaśnia, że to taki punkt widzenia, "w którym to Rosja ma pewne uzasadnione roszczenia wobec NATO, czy pewne uzasadnione pretensje". - Z drugiej strony, według tych relacji, to Ukraina jest państwem skorumpowanym, marionetkowym, sterowanym często przez zachodnie państwa po to, by podsycać konflikt - dodaje.