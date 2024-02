Zełenski chce drużynę, która "myśli, że możemy wygrać"

- Załużny najtwardziej stąpa po ziemi, ma dostęp do informacji i doskonale wie, jakie są nastroje wśród ludzi. Wie, co może zrobić. To, co powiedział, jest najbardziej realistyczną oceną możliwości ukraińskiego wojska. Załużny to człowiek, który "jest na wojnie", bo przypomnijmy, że to on przygotował Ukrainę do uderzenia 24 lutego - mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, korespondent wojenny i autor książki "Polska na wojnie".