Impas na froncie? Tłumaczą się po wywiadzie Zełenskiego

Dodał, że część Ukraińców "zaczęła przyzwyczajać się do wojny". - A to wielki błąd, niesprawiedliwe wobec tych, którzy są na froncie. A front może dotrzeć tam, gdzie jesteś ty, jeśli nie będziesz wspierał tych, którzy walczą. To samo odnosi się do Europy. Wojna może tam dotrzeć, bo mamy do czynienia z Putinem. A kiedy wojna przyjdzie, nikt nie będzie gotowy- zaznaczył ukraiński przywódca.