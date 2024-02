"To będzie szok". Alarmujące słowa Zełenskiego

Zełenski: Rosja nie chce pokoju

Prezydent Ukrainy podkreślił, że ma na myśli coś poważnego, co nie dotyczy pojedynczej osoby, ale całego kierownictwa państwa. Zełenski zapewnił, że zgadza się co do konieczności dojścia do procesu pokojowego. Zauważył jednak, że Rosja nie chce pokoju, bo dla nich pokój oznacza porażkę.