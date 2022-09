Rosjanie "chronią" referenda i zmuszają do głosowania

W okupowanych przez Rosjan republikach w Ukrainie odbywają się referenda. Mieszkańcy tych regionów są zastraszani i zmuszani do głosowania za przyłączeniem danego obszaru do Federacji Rosyjskiej. "Nic tak nie mówi o wolnym i uczciwym referendum, jak lokal wyborczy strzeżony przez najemnika z grupy Wagnera" - tak ocenił ten plebiscyt dziennikarz Jack Losh. Inni eksperci i obserwatorzy też nie mają wątpliwości co do działań Rosjan.