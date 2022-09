"Nie uznamy tych wyników". Stanowcza deklaracja prezydenta ws. referendum w Ukrainie

- NATO uzna za bezprawne nachodzące "referenda" w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów do Federacji Rosyjskiej - przekazał we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "To dalsza eskalacja wojny Putina. Społeczność międzynarodowa musi potępić to rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zwiększyć poparcie dla Ukrainy" - dodał później na Twitterze.