Andrzej Duda znów spotka się z prezydentem Brazylii. "Sojusznicy traktują Bolsonaro jako lekko zadżumionego"

"Spotkania z międzynarodówką polityków nie najbardziej demokratycznych"

- Prezydent Andrzej Duda spotykał się z Bolsonaro już w zeszłym roku, zapraszał go do Polski. Nie jest to towarzystwo, które byłoby najbardziej interesujące politycznie, ale być może jakieś gospodarcze interesy się z Brazylią udadzą. Póki co ich nie widać - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii.